Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost filmat in timp ce conduce cu peste 100 de kilometri la ora, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, cu un copil in brate. Imaginile au fost suprinse de catre un alt sofer, miercuri, la iesirea de pe soseaua de centura pe sensul catre Pitesti. Mașina, face depașiri și circula cu viteza…

- Un scandal a izbucnit intre senzațiile TikTok-ului, Robert Ionescu și Rafaelo. Cei doi foști buni prieteni au ajuns sa fie la cuțite, dupa ce cantarețul i-ar fi furat iubita vloggerului. Acum, tinerii deveniți celebri peste noapte pe internet iși arunca vorba grele și se amenința cu dovezi deranjante.

- Un barbat in varsta de 37 de ani a murit dupa ce a fost strivit de propria mașina. Tragedia a avut loc in dimineața zilei de astazi, in jurul orei 7:00, intr-o padure din satul Valcineț, raionul Calarași.

- O femeie de 40 de ani a ajuns ieri la spital, in stare grava, dupa ce s-a aruncat de pe un bloc cu trei etaje din Constanța. Primele informații indicau decesul victimei, dar medicii au reușit sa o resusciteze. Scena s-a petrecut sub privirile polițiștilor, alertați de vecini. Femeia, grav ranita,…

- Un barbat din Ialomița e indragostit lulea de o femeie pe care a cunoscut-o pe Facebook. Ei au planuit sa se vada, insa ea i-a cerut bani sa vina la el, dar n-a mai ajuns. Acum Marius iși dorește sa afle adevarul.

- In cursul zilei de ieri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la un eveniment rutier in care un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. A fost nevoie de pompieri și un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila…