- Parinții lui Ionuț susțin ca fiul lor a fost impușcat, in timp ce unul dintre colegi spune altceva. Barbatul spune ca l-a gasit pe tanarul de 25 ani pe un camp și ca s-a autoaccidentat, dupa ce a calcat pe arma de vanatoare, care s-ar fi descarcat.

- Parinții lui Ionuț nu mai am lacrimi sa iși planga fiul, care a fost gasit mort acum șapte ani. Ionuț era paznic și lucra la o rezervație in Delta Dunarii. Doar ca, intr-o seara, barbatul s-ar fi comportat ciudat, ceea ce au observat și parinții sai, iar mai apoi, nu a mai ajuns acasa.

- Microbuzul in care se afla Nicu nu a fost condus doar de Florin, barbatul despre care familia tanarului spune ca este principalul vinovat, ci și de Ionuț. Cel de-al doilea șofer a marturisit ca Nicu nu parea un om agitat pe cand se afla cu ei, dar cand a ajuns pe autostrada s-a schimbat complet și avea…

- De mai bine de patru ani, o familie nu mai are liniște de cand nu mai știe nimic de fiul lor. Nicu ar fi fost ucis in drum spre Anglia chiar de șoferul unui microbuz, care i-a propus un loc de munca. Familia face acuzații grave la adresa barbatului și spune ca tot el este cel care a trimis in Romania…

- In urma cu patru ani Nicu, un tanar in varsta de doar 19 ani, și-a sunat disperat rudele ca sa le anunțe ca șoferul cu care a plecat in Anglia i-ar vrea raul. Ulterior, baiatul a fost gasit fara viața și nici acum familia lui nu știe cum s-a intamplat tragedia.

- Familia lui Ionuț spune ca nu relațiile cu parinții Cristinei s-au racit, dupa ce femeia a murit, in urma cu doi ani. Cuscrii ar fi cei care ar fi vrut ca micuții sa creasca cu ei, in contextul in care copilul cel mai mic este in grija lor de la naștere.

- Justitia argentiniana a confirmat, marti, 18 aprilie, procesul in cazul celor opt membri ai echipei medicale care l-a ingrijit pe fostul mare fotbalist Diego Armando Maradona, care a murit in 2020, la 60 de ani, scrie presa romana .

- Preotul Catalin Moroșan (30 de ani) a murit pe 1 martie in secția ATI a Spitalului Județean Constanța. A fost internat in stare grava, pe 27 ianuarie, deoarece a inchițit o substanța necunoscuta. Moartea lui este anchetata de Poliție.