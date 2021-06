Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Lisa Banes, cunoscuta mai ales pentru rolul din filmul "Gone Girl", a murit la 10 zile dupa ce a fost lovita de un vehicul pe doua roti in Manhattan, a declarat marti un purtator de cuvant al politiei, potrivit AFP. Banes, in varsta de 65 de ani, a fost declarata moarta la…

- Aida Parascan (39 de ani) trece prin momente dramatice! Insarcinata in cinci luni, caștigatoarea MasterChef a fost nevoita sa nasca natural bebelușul care se oprise din evoluție de patru saptamani și intrase deja in descompunere. Vedeta face acuzații grave la adresa medicului care i-a monitorizat sarcina,…

- Actorul Joe Lara, cel care l-a interpretat pe cunoscutul personaj Tarzan, a murit la varsta de 58 de ani, intr-un cumplit accident aviatic. Vedeta a decedat impreuna cu soția lui, victima și ea in prabușirea vionului in care se aflau.

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.305 cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 37.457 de teste PCR și rapide. Numarul deceselor este insa in creștere fața de ziua precedenta, de la 89 la 104. Totodata, autoritațile anunța ca un deces s-a inregistrat la categoria de varsta 0-9 ani. In ceea…

- Actrita Helen McCrory, cunoscuta pentru rolurile sale din serialul „Peaky Blinders” si trei filme „Harry Potter”, a murit la varsta de 52 de ani. Cel care a facut anunțul trist a fost chiar soțul ei, actorul Damian Lewis.