Stiri pe aceeasi tema

- Mama uneia dintre fetele care au murit in Lupeni a vorbit despre ultimele zile din viața copilului ei. Femeia este disperata și nu ințelege ce ar fi putut sa o determine sa iși puna capat zilelor. Alexandra Siminescu a facut declarații pentru prima data dupa ce fiica ei s-a stins din viața.

- Ipoteza unui gest sinucigas se contureaza, tot mai clar, in cazul celor doua adolescente de 15 ani, din orasul Uricani, care s-ar fi aruncat si au murit, sambata dupa-amiaza, de pe un turn de apa inalt de 20 de metri, ce apartine unei foste fabrici din municipiul Lupeni. Surse apropiate anchetei au…

- Ultima ora – Principala ipoteza a anchetatorilor in cazul celor doua fete care au murit la UricaniIpoteza unui gest sinucigas se contureaza in cazul celor doua adolescente de 15 ani, din orasul Uricani, care s-ar fi aruncat si au murit, sambata dupa-amiaza, de pe un turn de apa inalt de 20 de metri,…

- Inca un cadru didactic din vechea garda de slujitori devotați ai educației din județul Vrancea s-a stins, educatoarea pensionara Aglaia (Adina) Novac trecand in lumea celor drepți. Dascalul vrancean a plecat pentru totdeauna sa faca școala in ceruri și sa le spuna ingerilor ca aici pe pamant și-a facut…

- Ilie, barbatul care ar fi complice in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, cere sa fie scos din inchisoare. El vrea sa se intoarca acasa, in Dumbravița, Timiș. Nu este strain de problemele cu legea.

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- A fost finalizat dosarul barbatului din Pitești care a murit sub genunchiul unui polițist. Doi agenți de poliție vor fi judecați in urma intervenției brutale pe care au avut-o asupra unei persoane care nu a fost deloc agresiva cu ei.

- Mama lui Constantin Toma nu are liniște de mai aproape cinci ani, de cand fiul ei a fost gasit mort in casa lui. Femeia declara, in trecut, faptul ca iubita tanarului ar fi refuzat sa discute cu ea dupa noaptea in care fostul manechin a murit și ii acuza pe vecini ca ar fi știut mai multe despre problemele…