Stiri pe aceeasi tema

- Transylvania Open, cel mai bun turneu din lume la categoria WTA250 in 2022, revine la Cluj-Napoca in 16-22 octombrie 2023. Meciurile se vor juca indoor, pe hard, in BT Arena, pe doua terenuri de joc și vor debuta cu doua zile de calificari, in 14 octombrie. La aceasta a treia ediție a turneului, 16…

- Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica (FRGR), Irina Deleanu, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca delegatia Romaniei isi propune castigarea a doua medalii la Campionatele Mondiale de junioare care se vor defasura in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in perioada 7-9 iulie.„Romania…

- La mai bine de un deceniu de la unirea Transilvaniei cu Romania de la 1 decembrie 1918, orașul Cluj-Napoca nu avea, inca, nicio statuie romaneasca.Un clujean pasionat de istorie explica povestea primei incercari de a incorpora statuia unei mari personalitați romanești pe strazile Clujului.„In jurul…

- Comunicat de presa Joi, 18 mai, București – La sala de sport a Liceului cu Program Sportiv din Cluj Napoca, peste 200 de persoane vor participa vineri, 19 mai, la Competiția sportiva regionala LIDERI PRIN SPORT. Evenimentul este organizat de Fundația Special Olympics din Romania impreuna cu Asociația…

- Celebrul grup de origine italiana – IL VOLO care domina lumea pop-opera internaționala de peste un deceniu, compus din tenorii Piero Barone și Ignazio Boschetto și baritonul Gianluca Ginoble, revine in Romania in cadrul turneului mondial al anului 2023 și va cuceri publicul din Cluj cu noul lor concert…

- Jaqueline Cristian este intr-o forma excelenta! Romanca s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa o victorie facila in fata columbiencei Emiliana Arango, cu 6-4, 6-2. Cristian, a treia favorita, a obtinut victoria…

- Romania va organiza in premiera in iulie Campionatul Mondial de Gimnastica Ritmica de Junioare, competiție la care s-au inscris 61 de țari și 1111 de sportive. Dupa 21 de ani la carma Federației Romane de Gimnastica Ritmica, Irina Deleanu și-a indeplinit cel mai mare vis! Intre 7-9 iulie, la Cluj Napoca, va…