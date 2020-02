Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia "Cumpana Tinerilor" in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Cumpana si Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" au organizat vineri, 14 februarie, la Casa de Cultura din localitate, Valentinersquo;s Day Party. Organizatorii au promis o seara de neuitat si s au tinut de cuvant muzica, dansul,…

- Asociatia „Acasa in Banat” a decis ca in luna iunie sa renoveze, in doar trei zile, nu mai putin de 30 de case din comuna Racovita, cu ajutorul voluntarilor. In asezarea aflata la mai putin de 50 de kilometri de Timisoara, cei care au demarat acest proiect au avut surpriza sa gaseasca un mare numar…

- Expertii unei importante firme estoniene vor trasa strategia de dezvoltare a zonei Moara de Vant, zona vazuta de unii arhitecti drept al doilea „Copou" al Iasului. In acest sens, Primaria va incheia un contract de consultanta cu Civitta Strategy & Consulting SRL, subsidiara a companiei Civitta din Estonia.…

- „Liana Salcudean președinta Asociației Derzelas, un om minunat care organizeaza constant ateliere de terapie prin arta, a fost alaturi de copiii și tinerii dependenți de dializa din tabara "Lumina de Acasa" organizata de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Gradinaru.…

- In data de 18.11.2019, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA VALEA BUDUREASCA a anunțat lansarea apelului de selecție nr. 2/2019 pentru MASURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE in perioada 18.11.2019 – 28.12.2019. Prin prezenta, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA VALEA BUDUREASCA anunța prelungirea Apelului…

- Cu ocazia implinirii a 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989, sambata, 21 decembrie 2019, incepand cu ora 10.00, la Monumentul Stalpi Impușcați, amplasat langa intersecția Pieței Unirii cu strada Napoca, se va desfașura o ceremonie militar-religioasa organizata de catre Instituția Prefectului…

- Atmosfera sarbatorilor va fi adusa, duminica, pe scena Casei de cultura din Teiuș, de interpreți indragiți de muzica populara. Aceștia vor susține concertul ”Colind și voie buna”. Evenimentul, organizat de Primaria și Consiliul Local Teiuș și Asociația ”Dor Teiușan” ii are ca invitați pe artiștii Alexandru…

- Acțiune de suflet organizata de tinerii și femeile liberale din Pitești. In cadrul acestei acțiuni derulate sub genericul “Renaște Romania”, aceștia au mers impreuna la Centrul de Transfuzii din Pitești, unde au donat sange. Cu tichetele de masa obținute se vor asigura daruri copiilor de la Asociația…