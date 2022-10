ACAROM: Producţia naţională de autoturisme a crescut cu 21%, în primele nouă luni ale anului Productia de autoturisme inregistrata in Romania, in primele noua luni ale anului, a fost de 381.971 de unitati, in crestere cu 21,2% fata de perioada similara din 2021, arata datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Potrivit sursei citate, din acest total, 230.078 de unitati au fost marca Dacia, iar 151.893 productie Ford. La nivelul lunii septembrie 2022, in Romania au fost produse 51.578 de autoturisme, dintre care 30.575 de unitati la uzina Dacia de la Mioveni, iar 21.003 unitati la uzina Ford de la Craiova. In ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme, datele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

