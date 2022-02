Stiri pe aceeasi tema

- ​În etapa a 24-a din Liga 1, Rapid merge la Mediaș pentru duelul cu Gaz Metan, de vineri, 4 februarie, de la ora 19:55. Ambele formații traverseaza o perioada plina de probleme, dar parca dificultațile sunt mai mari în tabara ardelenilor.Medieșenii nu sunt cu salariile la zi, iar antrenorul…

- Etapa a 23-a a Ligii I s-a disputat de vineri 28 ianuarie, pana luni, 31 ianuarie, cu excepția meciului Academica Clinceni – Farul Constanța, care a fost reprogramat. Rezultatele inregistrate: Vineri, 28 ianuarie Ora 20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea Craiova 3-1 Sambata, 29 ianuarie Ora…

- LPF a anuntat programul etapei a XXIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, iar derbiul Dinamo - FCSB a fost programat la 30 ianuarie, de la ora 20.00, conform news.ro Meciurile se vor disputa astfel:Vineri, 28 ianuarie Ora 20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe - Universitatea Craiova;Sambata,…

- LPF a anuntat, luni, programul etapei a 22-a a Ligii 1, prima din acest an. Derby-ul FCSB – CFR Cluj este programat la 23 ianuarie, de la ora 20.00. Programul etapei este urmatorul: Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC Dinamo; Sambata, 22 ianuarie Ora 14.30 Chindia Targoviste – FC Voluntari;…

- LPF a anuntat, luni, programul etapei a XXII-a a Ligii 1 Casa Praiurilor, prima din acest an, si, potrivit acestuia, meciul FCSB - CFR Cluj va avea loc la 23 ianuarie, de la ora 20.00, conform news.ro Programul etapei este urmatorul:Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC…

- Mijlocașul argentinian Juan Bautista Cascini (24 de ani) nu vrea sa ramana la Academica Clinceni și este dorit de mai multe formații din Liga 1. Rapid și Dinamo sunt pe lista. Cluburile din Liga 1 vor sa profite de situația de la Academica Clinceni. Ilfovenii mai au la dispoziție in acest moment doar…

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, s-a disputat de vineri, 17 decembrie, pana luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei a fost meciul dintre Sepsi și FCSB, disputat duminica seara, scor 0-0. Rezultatele inregistrate in etapa a 21-a a Ligii 1: Vineri 20:30 FC Voluntari – UTA Arad…