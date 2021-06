Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Academica Clinceni a anuntat, duminica, primul sau transfer pentru editia 2021-2022 a Ligii I de fotbal, mijlocasul Marius Cioiu, de la echipa de liga secunda ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu. In sezonul precedent, Cioiu a jucat in 20 de meciuri si a marcat de trei ori. Mijlocasul in…

- Academica Clinceni a efectuat transferul mijlocașului Marius Cioiu, fotbalist in varsta de 21 de ani. Academica Clinceni se pregatește pentru urmatorul sezon de Liga 1. Ilfovenii nu neglijeaza regula U21 și au efectuat un transfer de viitor, acela al mijlocașului Marius Cioiu, de la Viitorul Pandurii…

- Florin Tanase (26 de ani) ar putea absenta pentru FCSB in jocul cu Academica Clinceni din play-off (joi, ora 20:15, etapa a doua). Fanatik informeaza ca Tanase a ieșit de pe teren in timpul unui antrenament efectuat azi. Conform sursei citate, golgeterul Ligii 1 a acuzat unele dureri la picior. Staff-ul…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a reusit prima sa victorie in faza play-out a Ligii a II-a de fotbal, 5-1 in deplasare cu Aerostar Bacau, sambata, in etapa a 4-a. Viitorul Pandurii a reusit sa castige din nou dupa o serie de patru esecuri in toate competitiile (sezon regular, Cupa Romaniei…

- Academica Clinceni a reusit o victorie importanta pentru calificarea in play-off, 2-1 (0-1) cu Politehnica Iasi, vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 29-a a Ligii I de fotbal. Ultima clasata a deschis scorul in min. 18, prin capverdianul Platini, cu un sut din drop de la…

- Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca meciul cu CSM Poli Iasi este unul decisiv pentru formatia sa si ca punctele puse in joc sunt vitale in cursa pentru calificarea in play-off-ul Ligii I. "Trebuie sa recunoastem ca Iasi…

- Academica Clinceni - Poli Iași se joaca vineri, de la 17:30, in prima partida din cadrul etapei a 29-a, penultima, din sezonul regular al Ligii 1. Ilfovenii lupta pentru a ramane pe loc de playoff, in timp ce ieșenii spera sa mai stranga puncte inainte de startul playout-ului. Academica Clinceni a uitat…