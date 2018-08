Stiri pe aceeasi tema

- Vineri au continuat, la Salzburg Austria , intrecerile cei de a 10 a editii a puternicului turneu international Next Generation Trophy U16.Dupa ce s a clasat pe locul secund in Grupa D, echipa Academiei Hagi a sustinut, vineri dimineata, confruntarea din sferturi cu Benfica Lisabona.Elevii lui Constantin…

- PAOK Salonic joaca astazi prima manșa din turul III preliminar al Ligii Campionilor, impotriva rușilor de la Spartak Moscova. Partida e liveSCORE cu foto pe GSP.ro și in direct pe TV Pro X. Salzburg - Shkendija și Celtic - AEK Atena sunt celelalte doua meciuri ale zilei. ...

- In perioada 16-18 august, la Salzburg (Austria) va avea loc un puternic turneu international U16 (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003), Next Generation Trophy 2018. Competitia reuneste la start 12 nume importante ale fotbalului mondial, printre acestea regasindu-se si echipa Academiei Hagi U16, pregatita…

- Echipa sub 16 ani de la Academia Hagi a fost invitata, in perioada 16-18 august, la unul dintre cele mai puternice turnee de juniori din Europa, Next Generation Trophy 2018. Competiția, care are loc la Salzburg (Austria), aduce la start reprezentantele cluburilor de top, printre care Chelsea, Bayern…

- FC Botoșani a incheiat cantonamentul din Austria cu o infrangere in fața cehilor de la FK Pribram. In acest ultim meci amical, antrenorul Costel Enache a mizat pe mai mulți jucatori care au evoluat mai puțin in precedentele trei partidei. Cehii au deschis scorul in minutul 20 prin Antwi dupa care au…

- Universitatea Craiova a incheiat cu o victorie seria partidelor de verificare din cantonamentul susținut in aceasta vara in Austria. Alb-albaștrii s-au impus cu scorul de 4-0 in aceasta seara, la Volders Sportplatz, in fața formației FC Wacker Innsbruck, echipa nou ...

- FC Viitorul U15 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003 a debutat, vineri, in turneul zonal pe care il gazduieste in aceasta perioada pe stadionul Orasenesc din Ovidiu. Jucatorii antrenati de Ionut Mihu si Stere Banoti au intalnit pe New Stars Braila, de care au dispus cu 6 0 3 0 . Golurile au fost marcate…

- FC Viitorul U17 a susținut sambata dupa-amiaza, la Buftea, finala Cupei Romaniei U17 in compania formației UTA U17. Partida a fost la discreția formației pregatite de Constantin Falina și Nicolae Roșca, care s-a impus cu 7-2 (1-1). Golurile invingatorilor au fost marcate de Louis Munteanu 27, 53, 58,…