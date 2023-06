Academia Hagi 2011 a castigat turneul Campionii Creeaza Campioni“, dar si doua premii speciale (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarile turneului "Campionii Creeaza Campioni OMV Petromldquo; editia a III a, competitie adresata juniorilor nascuti in anul 2011 Under 12 au continuat, astazi, in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu. ProgramSambata, 10 iunie 2023:ora 9.00 Victoria Delta Tulcea Luceafarul Tr. Severin 1 2ora…

- Vineri au debutat, in Complexul Academiei Hagi, confruntarile turneului "Campionii Creeaza Campioni OMV Petromldquo; editia a III a, competitie adresata juniorilor nascuti in anul 2011 U12 .ProgramVineri, 9 iunie 2023:ora 9.00 New Stars Bucuresti Victoria Delta Tulcea 2 2ora 10.00 Academia Hagi Luceafarul…

- Confruntarile turneului semifinal 1 se vor disputa intre 5 si 9 mai a.c. S a stabilit programul etapei semifinale din competitia fotbalistica juvenila Liga Elitelor Under 15 la care participa jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2008 . Cele mai bune opt echipe din tara printre care si Farul U 15 au fost…

- Ambele echipe ale CS Medgidia au castigat meciurile jucate pe teren propriu, cu CS Agigea, in etapa a 26 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta. Clubul Sportiv Medgidia se bucura de sprijinul Primariei Medgidia si al Consiliului Local Medgidia. La seniori, scorul a fost 2 0, prin dubla lui…

- Competitia internationala "Madrid Youth Cupldquo; s a desfasurat in Spania, pe mai multe categorii de varsta.A evoluat, la categoria 2013 2014, si echipa Academiei Hagi 2014, pregatita de Bogdan Omeag antrenor si Constantin Mares director coordonator .Chiar daca a intalnit oponenti mai mari cu un an…

- Cuplajul rugbystic de pe stadionul "Callatisldquo; din Mangalia i a adus doua importante victorii CSM Constanta, la categoria de varsta Under 20 si la Under 18.La U 20, in derby ul cu CNAV CS Dinamo Bucuresti, echipa constanteana s a impus cu punct bonus, scor 57 8, si a urcat pe locul intai in Campionatul…

- Daca, in programul "Invatam sa fim campioni Scoala, primul pas spre performanta", pe care Farul Constanta il deruleaza in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, "marinariildquo; sunt oaspeti la diferite unitati de invatamant din municipiu si judet, Academia Hagi a fost si gazda, pentru…

- Faza semifinalelor Cupei Elitelor U16 este programata in dubla mansa, pe 29 martie si 5 aprilie.Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit meciul de fotbal dintre echipele Under 16 ale Farului Constanta si Progresului Spartac, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Elitelor U 16.Partida…