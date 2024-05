Stiri pe aceeasi tema

- AVANGARDA, CU IONUȚ VULPESCU. INVITAT, CRITICUL LITERAR ȘI ESEISTUL PAUL CERNAT UN PODCAST DESPRE TITANII CRITICII ȘI LITERATURII ROMANE, DESPRE BIOGRAFIILE SCANDALOASE DIN SPATELE OPERELOR CANONICE ȘI DESPRE DEMITIZAREA DESTINELOR DRAMATICE DIN CULTURA NOASTRA A avut și inca are, Dileme noi și…

- Nu e Filosoful-Rege, dar crede in rolul filosofiei de a educa individul sa gandeasca critic și liber. Este un partener de dialog excelent, care distinge intre principii și valori, care nu sta la stanga sau la dreapta spectrului politic, ci, in funcție de tema, poate gasi ca social-democrația ori liberalismul…

- Episodul X al podcast-ului Avangarda, cu Ionuț Vulpescu il aduce in fața publicului pe criticul și istoricul literar Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor și director al revistei Romania literara. Nicolae Manolescu este, insa, inainte de toate, profesor, dupa cum ii place sa se prezinte…

- Nicolae Manolescu, despre deceniul lui politic, prietenii literare compromise și partide anticulturale. Despre școala, oameni, carți și imposibilitatea caștigarii Premiului Nobel de catre un scriitor roman Episodul X al podcast-ului Avangarda, cu Ionuț Vulpescu il aducea in fața publicului pe criticul…

- Regretatul critic literal și istoric, președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, a acordat ultimul sau interviu lui Ionuț Vulpescu in podcastul sau „Avangarda”, in care a afirmat ca, inainte de toate, ii place sa fie prezentat ca profesor pentru ca „asta am sa raman toata viața”. Și așa a ramas…

- Fostul președinte Ion Iliescu spune ca cel mai mare risc pentru Romania, la acest moment, este populismul, care a generat marea pandemie a societații, in condițiile in care publicul nu a facut anticorpi. Președintele Ion Iliescu, care a implinit, duminica, 94 de ani, a aparut in podcastul fostului sau…

- Ion Iliescu i-a acordat acest interviu consilierului sau Ionuț Vulpescu, fost ministru PSD al Culturii și actual deputat, relateaza HotNews.ro.Intrebat cat conteaza varsta in politica, Iliescu a spus ca „varsta iți da o masura a granițelor - foarte subtile, de altfel - dintre curaj și tupeu, dintre…

- Fostul președinte Ion Iliescu a vorbit in cadrul unui interviu pentru consilierul sau, Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii și actual deputat, despre anii in care a condus statul, dar și despre situația actuala a Romaniei.