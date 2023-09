Abuzurile statului român, prezentate europarlamentarilor la Bruxelles Multe din instituțiile statului roman comit abuzuri in relația cu cetațeni. Este concluzia unui raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana la Bruxelles in cadrul unei conferințe cu tema „Asigurarea statului de drept in statele membre UE – provocari și Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre pompierii raniti sambata seara in exploziile de la Crevedia si care a fost transportat la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles a fost scos din coma indusa si este acum constient, a aflat corespondentul RRA Bogdan Isopescu de la echipa de medici a unitatii pentru arsi. Alaturi de…

- UPDATE 12:16 SURSE: Barbatul care a murit in urma exploziei de la depozitul GPL din Crevedia a facut stop cardiac in momentul in care și-a vazut soția, arsa in proporție de 95% din suprafața corpului. 12:10 UPDATE INFORMARE RANIȚI 26 pacienti dintre care 3 intubati3 pacienti prezntare in urgenta fara…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a participat azi la conferința de deschidere a celei de-a XXVI-a editie a Festivalului International "George Enescu" debuteaza duminica, la Sala Palatului din Bucuresti. Ea susține ca Festivalul Enescu ramane cel mai prestigios ambasador cultural al statului roman:”Am…

- Angajați din ANRE, instituția care este arbitrul pieței de energie, cer, nici mai mult, nici mai puțin, decat spor de Ziua Barbatului! Angajați din ANRE, instituția care este arbitrul pieței de energie, amenința Guvernul ca se vor plange la Bruxelles din cauza ordonanțelor austeritații prin care se…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin-Ionuț BARBU, a propus in cadrul Consiliului Agricultura și Pescuit (AgriFish), desfașurat la Bruxelles, in data de 25 iulie 2023, prelungirea derogarii pentru toți fermierii europeni de la implementarea cerințelor GAEC 7 și GAEC 8 și pentru anul 2024,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marti ca o sa aiba discutii cu Ministerul Fondurilor Europene, astfel incat din sumele care nu sunt cheltuite pana la sfarsitul acestui an de catre ministere sau agentii, in loc sa fie trimise inapoi la Bruxelles, mai bine sa fie date la Transporturi. …

- Violonistul roman Alexandru Tomescu, profesor al Universitații de Vest din Timișoara, va susține un concert intitulat „Sarbatoarea viorii/ Fete du violon”, eveniment ce va fi gazduit in Sala de concerte a Bibliotecii Regale a Belgiei (KBR). ICR Bruxelles va organiza o serie de evenimente, in parteneriat…

- Documentul (anulat definitiv de instanța) prin care Ministerul Economiei a improprietarit o firma a fraților Cristescu cu un teren de 3.700 de mp din centrul Timișoarei a facut și obiectul unei anchete DNA. Dosarul a fost inchis pentru ca fapta nu este prevazuta de legea penala.