Absolvenții de gimnaziu vor afla astăzi la ce liceu vor învăța în următorii patru ani Absolvenții claselor a VIII-a vor afla, asazi, 9 iulie, la ce licee au fost repartizați, dupa ce luna trecuta au susținut examenele Evaluarii naționale. Rezultatele repartizarii computerizate la liceu vor fi publicate pe admitere.edu.ro . La repartizarea computerizata s-a ținut seama de rezultatele la Evaluarea Naționala 2018 (80%), media celor patru ani de gimnaziu (20%), dar și de opțiunile pe care elevii le-au completat in fișa de inscriere la liceu. Unitațile de invațamant gimnazial vor afișa listele cu absolvenții repartizați din școlile respective și lista cu locurile neocupate din unitațile… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

