Absolvenții de clasa VIII-a, felicitați de directoarea Ingrid Dan Absolvenții clasei a VIII-a ai Școlii Gimnaziale Ibanești au avut parte vineri, 5 iunie de o festivitate inedita, departe de fastul anilor anteriori cand curtea școlii devenea neincapatoare pentru cei veniți sa-i vada pe absolvenți. Ceremonia a fost una simbolica, dedicata absolvenților clasei a VIII-a, clasele au fost impodobite, a fost predata cheia succesului, iar … Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu toți elevii din Gorj participa la cursurile de pregatire organizate in unitațile de invațamant. Dintr-un total de 3.877 de elevi inscriși la pregatirile pentru examene, s-au prezentat 3.337, adica un procent de 87%. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, doi elevi izolați la Dragotești din…

- Elevii care vor avea temperatura mai mare de 37,3 grade ori care se vor confrunta cu alte probleme de sanatate vor avea șansa sa susțina examenele in a doua sesiune a Bacalaureatului. Informația a fost confrimata chiar de premierul Ludovic Orban.

- Absolvenții care doresc sa participe la sesiunea iunie-iulie a examenului national de bacalaureat vor completa si depune ori transmite prin mijloace electronice/posta documentele-tip de inscriere in perioada 3-10 iunie. Conform prevederilor, documentele-tip de inscriere sunt: tabel de inscriere si cerere…

- La sediul ISU Maramureș a avut loc vineri, 29 mai, o ceremonie in cadrul careia cinci subofițeri, elevi din cadrul Școlii de Subofițeri Boldești au depus juramantul, iar opt subofițeri din cadrul Detașamentelor Baia Mare, Sighetu Marmației și Secției Vișeu de Sus, au trecut in rezerva. Ceremonia a fost…

- Co-președintele Platformei Social-Liberale (PSL), Ilan Laufer, a lansat, pe Facebook, un atac dur asupra clasei politice din Romania, despre care spune ca este eșuata. Fostul ministru este de parere ca soluția pentru Romania este modificarea Constituției și transformarea intr-o republica parlamentara,…

- Pentru inscrierea in clasa pregatitoare, parinții pot completa online cererea-tip de inscriere sau sa o descarce din aplicația informatica, sa o completeze și sa o transmita la unitatea de invațamant, impreuna cu documentele doveditoare și o declarație pe proprie raspundere, cu privire la veridicitatea…

- Un elev de clasa a XII-a a scris pe pagina de Facebook un mesaj adresat clasei politice, in care explica situația imposibila in care se afla elevii in ani terminali. Redam mesajul integral: „Salut! Sunt elev in clasa a XII-a la un liceu din judetul Olt. In urmatoarele randuri voi incerca sa fiu vocea…

- Dupa succesul din anii școlari precedenți, LICEUL TEHNIC BUZAU – ȘCOALA PROIECTELOR EUROPENE, vine in intampinarea absolvenților clasei a VIII-a cu un plan de școlarizare atractiv, variat, foarte bine structurat care rapunde atat intereselor și aspirațiilor elevilor cat și cerințelor economiei la nivel…