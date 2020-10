Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, Nagarro are peste 800 de angajati in urma fuziunii cu iQuest. "Nagarro, lider global in inginerie digitala si solutii tehnologice, si iQuest, companie internationala de dezvoltare software cu sediul in Romania, au finalizat tranzitia in urma fuziunii anuntate in august anul acesta. Ambele…

- Andrea Chis este de parere ca acest nou mecanism asigura un cadru mai echitabil, in contextul in care nu doar Romania si Bulgaria – supuse Mecanismului de Cooperare si Verificare – ar trebui sa fie subiectii unei astfel de monitorizari. „Monitorizarea Romaniei si Bulgariei, desi benefica pentru ambele…

- Iliad a convenit deja sa cumpere 40% din actiunile Play de la doi actionari si a anuntat ca a depus o oferta pentru achizitia integrala a companiei, la pretul de 39 de zloti pe actiune, care este cu 38,8% mai mare fata de cotatia de vineri a titlurilor. Tranzactia, care ar fi a treia investitie in afara…

- Compania de stat poloneza PGZ, specializata in productia de armament, si concernul american Lockheed Martin au lansat lucrarile de construire a unei fabrici la Deblin, in estul Poloniei, unde vor fi produse componente de rachete pentru sistemul de aparare american Patriot cumparat de Varsovia. Noua…

- Polonia celebreaza luni 40 de ani de la crearea sindicatului ''Solidaritatea'' (Solidarnosc, in limba poloneza), o organizatie care s-a dovedit a fi esentiala in tranzitia pasnica de la regimul comunist la democratie in aceasta tara si in Europa Centrala, noteaza luni dpa. …

- Polonia celebreaza luni 40 de ani de la crearea sindicatului 'Solidaritatea' (Solidarnosc, in limba poloneza), o organizatie care s-a dovedit a fi esentiala in tranzitia pasnica de la regimul comunist la democratie in aceasta tara si in Europa Centrala, noteaza luni dpa potrivit Agerpres. Crearea…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, intra in parteneriat cu platforma eCommerce Gomag și iși consolideaza, astfel, poziția pe piața de curierat, sprijinind magazinele online sa iși…

- "Coletaria.ro, expert in expedierea si livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, intra in parteneriat cu platforma eCommerce Gomag si isi consolideaza, astfel, pozitia pe piata de curierat, sprijinind magazinele online sa isi…