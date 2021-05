Abominabil! S-a dus cu motanul la castrat și veterinarii l-au omorât Tot mai mulți ieșeni, deținatori de animale de companie, reclama faptul ca micile viețuitoare le-au fost omorate din culpe medicale la cabinetele veterinare la care s-au adresat sa le fie salvate. Un ieșean s-a adresat unui astfel de cabinet veterinar, pentru a-i fi castrat motanul, iar in urma tratamentului, animalul a murit. Medicii veterinari de la Cabinetul Axa Vet sunt acuzați de malpraxis asupra animalelor. Un ieșean reclama faptul ca motanul sau, perfect sanatos, a fost dus la acest cabinet in vederea castrarii, iar dupa intervenție, acesta i-a murit in brațe. “Daca aveți animaluțe, feriți-va… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

