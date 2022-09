Ablația cardiacă – tratamentul modern pentru aritmiile cardiace Aritmiile cardiace sunt tulburari ale ritmului normal al inimii care pot influența semnificativ calitatea vieții și activitațile zilnice obișnuite și, in anumite situații, pot chiar sa puna viața in pericol. Odata cu trecerea anilor și inaintarea in varsta, anumite boli cardiovasculare pot afecta mușchiul cardiac și transmiterea semnalelor electrice catre celulele musculare ale inimii. Aceasta patologie poate fi vindecata cu ajutorul terapiei ablative, o metoda moderna și ultraperformanta de cardiologie intervenționala. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista numeroase bauturi care scad tensiunea sau ajuta la menținerea ei in limite normale. De altfel, o dieta echilibrata este un factor extrem de important in lupta impotriva hipertensiunii. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte de…

- Farxiga, importantul medicament pentru diabet al AstraZeneca, a condus la reducerea semnificativa a riscului de spitalizare si deces la persoanele cu toate tipurile de insuficienta cardiaca, potrivit datelor unui studiu clinic, deschizand calea pentru o crestere substantiala a numarului de pacienti…

- Farxiga, importantul medicament pentru diabet al AstraZeneca, a condus la reducerea semnificativa a riscului de spitalizare si deces la persoanele cu toate tipurile de insuficienta cardiaca, potrivit datelor unui studiu clinic, deschizand calea pentru o crestere substantiala a numarului de pacienti…

- Farxiga, importantul medicament pentru diabet al AstraZeneca, a condus la reducerea semnificativa a riscului de spitalizare si deces la persoanele cu toate tipurile de insuficienta cardiaca, arata datele unui studiu clinic, deschizand calea pentru o crestere substantiala a numarului de pacienti beneficiari,…

- Principalele simptome ale bolilor cardiovasculare au fost actualizate recent de catre Comitetul de redactare a declarațiilor științifice din cadrul Asociației Americane a Inimii. Oamenii de știința au descoperit ca simptomele variaza in timp și in funcție de sex. Luna aceasta, comitetul a publicat o…

- Odata cu inaintarea in varsta și cu apariția diverselor boli cardiovasculare cronice, chiar și bataile inimii iși pot schimba ritmul normal, regulat. Apariția unei tulburari de ritm cardiac, cunoscuta in termeni medicali drept aritmie, are ca substrat afectarea transmiterii semnalelor electrice la…

- Afecțiunile cardiace și cele ale vaselor de sange formeaza cea mai periculoasa categorie de boli la nivel global și anume cea a bolilor cardiovasculare. Conform Organizației Mondiale a Sanatații [1], bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de deces, ele fiind responsabile pentru aproximativ…