Pe teritoriul Bulgariei va fi reabilitata suprafata drumului național I-2, pe relația Ruse-Razgrad, de la km 0+000 pana la km I + 057 / Podul Dunarii, astfel ca traficul va fi afectat. Vor fi realizate lucrari de reparatie a carosabilului incepand de sambata.

