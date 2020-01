Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și-a inceput mesajul cu o serie de scuze adresate fanilor si familiei, pentru limbajul pe care l-a folosit in ultima perioada pe rețelele sociale. Ela povestit cum a inceput toata aceasta nebunie declansata de vloggerul de 19 ani. "In primul rand vreau sa imi cer scuze pentru limbajul…

- Anamaria Prodan este de partea lui Abi Talent. In urma conflictului acestuia cu Alex Velea și Antonia, Prodan a postat un clip pe contul sau de de Instagram in care face un anunț cu subințeles.

- "V-am dat clasa cu 8 clase, sunt rege pa' Romania... tu inca platești chiria”, acestea sunt versurile din melodia de peste 23 de milioane de viualizari canatata de Abi Talent - "Rege pa Romania". Cați bani face artistul dintr-un singur concert? Primește mai mulți bani decat Alex Velea sau Antonia?

- De cateva zile, scandalul dintre Abi Talent și Alex Velea tot mocnește. In direct, Abi a declarat ca razboiul va inceta atunci cand Velea nu ii va mai da replica. Intre timp, a apucat sa-și faca timp și pentru a reflecta puțin asupra proprie-i persoane. Abi Talent a decis: nu mai vrea sa fie Abi Talent!

- Se va stinge scandalul in curand? Alex Velea și Abi Talent par sa se razboiasca mocnit, inca de cand o intalnire in mall dintre cei doi s-a lasat cu scantei. In timp ce Alex Velea s-a abținut de la declarații publice, Abi Talent a acceptat sa vorbeasca despre subiectul momentului, in direct la Antena…

- Alex Velea si Abi Talent au dat startul scandalurilor din showbiz in 2020. Cei doi cantareti si-au inceput anul cu replici care mai de care mai acide, iar lucrurile nu par sa se linisteasca. Cel din urma a revenit cu o alta serie de cuvinte taioase, pe care le-a facut publice pe retelele de socializare,…

- Anul 2020 a inceput cu un scandal bomba in randul vedetelor. Protagoniștii sunt Alex Velea și Abi Talent. Dupa ce cel din urma i-a adresat cateva replici dure iubitului Antoniei, acesta a reacționat cu niște cuvinte pe masura.

- Informații-bomba! Dezvaluire fara precedent referitoare la ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela! Șeful de la Interne a fost la un pas de a fi omorat.Marcel Vela a fost atacat in timp ce se afla la... Citește AICI ce dezvaluire fara precedent a fost facuta - Cum a fost ATACAT Marcel Vela...…