Stiri pe aceeasi tema

- Abi Talent, „puștiul fenomen” al Capitalei, a fost „batut” intr-un club de fițe din Tulcea, unde cineva ar fi aruncat cu un pahar de sticla in el. The post Cantareț celebru, batut intr-un club de fițe din Romania. I-au spart paharul in cap! appeared first on Renasterea banateana .

- Este cel mai iubit trapper din Romania, iar concertele lui ridica toți oamenii in picioare. Abi Talent, caci despre el este vorba, a avut parte de un eveniment tare neplacut in cadrul unuia dintre concertele sale, susținut in Tulcea.

- Gabriel Cotabița și-a exprimat, pe rețelele de socializare, aprecierea fața de Irina Rimes, a carei muzica o considera a fi „speciala”. „Acum o vad pe IRINA RIMES, cu muzica ei așa de speciala. In tot marasmul de pseudo latino din Romania ea apare pe scena ca o incantare”, a scris Cotabița pe Facebook.…

- Pentru a treia oara, Dan Mirea a fost chemat luni dimineata, in 14 octombrie 2019, sa raspunda in fata comisiei de disciplina a institutiei pentru absentele nemotivate si abaterile repetate de la regulamentul de ordine interioara, imputate de managerul Teatrului de Vest. Dupa ce s-a prezentat…

- Momente emotionante, vineri, 4 octombrie, la ‘Vocea Romaniei’! Irina Rimes, jurata a emisiunii de la Pro Tv, a izbucnit in lacrimi dupa ce o concurenta a interpretat o melodie din repertoriul sau, ‘Nu stii sa fii barbat’. Irina Rimes, in lacrimi la ‘Vocea Romaniei’ din cauza fostului sot infidel! Artista…

- 'Scena politica romana trece prin permutari foarte puternice, poate o situatie atipica si nemaiintalnita, cel putin de la Revolutie incoace. Trebuie sa ne obisnuim si cu aceste perioade. Eu am fost si sunt in continuare un puternic sustinator al iesirii de la guvernare si al faptului ca trebuie…

- Andre, o formație dance alcatuita din Andreea Balan și Andreea Antonescu, a creat o adevarata isterie in Romania la inceputul anilor 2000. Cele doua fete au cucerit fanii si cu muzica, dar si cu stilul lor vestimentar!

- Camionul care livreaza opera va fi, in sine, o structura interesanta, anticipeaza partenerii oradeni ai evenimentului. Oradenii pasionați de opera pot incepe sa se roage pentru vreme buna – cu condiția sa nu ploua, in Piața Unirii va parca TIR-ul aducator de opera, pornit in turneu prin Transilvania…