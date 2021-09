Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai așteptate reveniri din cultura pop s-a produs in cele din urma: intoarcerea trupei ABBA. La patruzeci de ani dupa lansarea ultimului lor album, „The Visitors” (1981), cvartetul pop suedez s-a reunit pentru „Voyage”, un album cu piese noi, care va fi lansat pe 5 noiembrie și care…

- ABBA se reunesc dupa 40 de ani de pauza! Fenomenala formație ce a dominat topurile in anii ’70-’80 va susține azi o conferința de presa la Stockholm in care cei patru magnifici artiști vor anunța lansarea unui nou album și o noua serie de concerte. In 2000, trupei suedeze i s-a oferit suma de un miliard…

- Formația legendara ABBA urmeaza sa lanseze saptamana viitoare un nou material muzical dupa o pauza de aproape 40 de ani. Celebra formatie suedeza, cunoscuta pentru hitul „Dancing Queen”, compusa din muzicienii Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Benny Andersson si Anni-Frid Lyngstad, va lansa primul sau…

- ABBA, legendara trupa suedeza, revine pe scena muzicii dupa o pauza de 39 de ani. Cei patru artiști, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus si Benny Andersson, au pregatiti piese noi. Cand urmeaza sa fie lansate.

- Legendarul grup ABBA ar urma sa lanseze saptamana viitoare un nou material muzical, pentru prima data dupa aproape patru decenii, si a dezvaluit totodata noi informatii despre viitorul sau proiect "ABBA Voyage", relateaza joi site-ul contacmusic.com. Celebra formatie suedeza, cunoscuta pentru…

- Casa Alba doreste sa redeschida calatoriile, ceea ce ar stimula afacerile pentru industria aeriana si turistica, dar nu este pregatita sa ridice imediat restrictiile din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 si a prevalentei variantei Delta, care este extrem de transmisibila, a declarat oficialul.…

- Aproape 5000 de copii romani de pe cinci continente au participat saptamana trecuta la Concursul „Impreuna cu Hristos in Europa Secolului XXI”. Aceasta i-a determinat pe organizatori sa schimbe numele competiției: incepand din acest an se intituleaza „Impreuna cu Hristos in lume, la inceput de Mileniu…