Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei campanii naționale derulate de Inspecția Muncii, in perioada 22 februarie – 1 martie, la angajatorii care desfașoara activitați de protecție și garda, Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș a efectuat 30 controale. Citește și: Interimat cu concurs la Spitalul Campulung Potrivit unui…

- ■ au fost verificați 18 angajatori și 33 obiective de paza, fiind dispuse 21 de masuri de remediere a neconformitaților ■ au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi in cuantum de 41.500 lei ■ Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamț a desfașurat in perioada 22 februrie – 1…

- ■ anchetatorii au efectuat percheziții in mai multe localitați din Neamt ■ suspecții sunt acuzați de braconaj cinegetic si piscicol, sau de alte fapte asimilate acestui domeniu ■ Intr-un judet in care sunt mari suprafete impadurite, fauna existenta este o „atractie“ pentru pasionatii de vanatoare, dar…

- ■ pompierii au intervenit rapid și au localizat incendiul ■ In seara zilei de 23 februarie a.c., Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la casa parohiala aparținand Bisericii Precista Veche din municipiul reședința de județ. Incendiul s-a manifestat…

- Actorul Marius Rogojinschi a simulat ca trage spre Razvan Amitroaie, atunci cand de pe țeava armei a ieșit un proiectil special confecționat, scrie Monitorul de Botoșani.Actorul Razvan Amitroaiea ajuns la spital dupa ce s-a prabușit pe podeaua Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. „In cursul dimineții…

- Actorul Marius Rogojinschi a simulat ca trage spre Razvan Amitroaie, atunci cand de pe țeava armei a ieșit un proiectil special confecționat, scrie Monitorul de Botoșani.Actorul Razvan Amitroaiea ajuns la spital dupa ce s-a prabușit pe podeaua Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. „In cursul dimineții…

- Nr. 688 06 CCRP 09.01.2024 Comunicat de presa " Amenzi in valoare de 504.000 lei pentru nereguli in controalele din luna decembrie" In perioada 01 31.12.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de verificare si control conform Programului Cadru de actiuni pentru anul…

- In perioada 01 31.12.2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de verificare si control conform Programului Cadru de actiuni pentru anul 2023, aprobat de Inspectia Muncii, astfel in luna decembrie, echipele de inspectori de munca din cadrul serviciului control relatii…