Stiri pe aceeasi tema

- A$AP Rocky a vrut sa susțina un concert la inchisoarea din Suedia in care rapper-ul a stat o luna in vara acestui an, dar a fost refuzat. A$AP Rocky a fost arestat pe 3 iulie in Stockholm, impreuna cu alte trei persoane, dupa o incaierare ce a avut loc pe data de 30 iunie și... View Article

- Romania a fost invinsa de Suedia, scor 0-2, motiv pentru cei doi candidați la prezidențiale, Viorica Dancila și Klaus Iohannis, sa iasa cu un mesaj pentru „tricolori”. Vezi AICI programul rundeiVezi AICI clasamentulUltimul meci din grupa e luni, de la 21:45, cu Spania. Va fi unul lipsit de miza. Ambii…

- "Cred ca am demonstrat ca am luptat de la egal la egal cu fiecare echipa in parte. Maine trebuie sa fim superiori Suediei pentru a castiga. Terenul este mai bun ca la meciul cu Norvegia", a declarat Tatarusanu. Meciul Romania – Suedia, din preliminariile Euro-2020, se va disputa vineri pe Arena Nationala,…

- Rapperul american ASAP Rocky are programat un nou concert in Suedia, la sase luni dupa ce a fost implicat intr-o confruntare stradala, care a dus la o condamnare cu suspendare, informeaza DPA. "In urma sprijinului enorm din partea fanilor suedezi, el revine la Stockholm pentru un spectacol…

- Odata cu scaderea ratei de donare a sangelui in toata lumea, Suedia aloca noi tehnologii pentru a ajuta la creșterea numarului de donatori, scrie The Independent. O noua inițiativa a suedezilor, in care donatorilor le este trimis un SMS prin care sunt anunțați ca sangele lor a fost folosit, a atras…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), cap de serie numarul 1, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de la Stockholm.Tecau si Rojer au învins în sferturi perechea Andre Goransson/Nathaniel Lammons (Suedia/SUA), scor 7-6(5), 6-2, dupa o ora și…

- Cercetatorii William G. Kaelin jr., Sir Peter J. Ratcliffe si Gregg L. Semenza au fost desemnati, luni, castigatorii Premiului Nobel pentru Medicina din 2019, conform anuntului facut luni de Thomas Perlmann, secretar general al Comitetului Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia. Cei…

- De 20 de ani, Radio Romania participa la ceremoniile de decernare a premiilor Nobel din ziua de 10 decembrie, la Stockholm (Suedia) sau la Oslo (Norvegia), acolo unde se acorda premiul Nobel pentru pace. Si tot de 20 de ani, Corina Negrea este corespondentul Radio Romania la Premiile Nobel, singurul…