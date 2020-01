Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea DOSAR PENAL pentru un barbat din Alba Iulia, prins de polițiști, la volan, sub influența alcoolului DOSAR PENAL pentru un barbat din Alba Iulia, prins de polițiști, la volan, sub influența alcoolului La data de 06 ianuarie 2020, in jurul orei 07.25, pe polițiștii din Alba Iulia l-au depistat…

- Ziarul Unirea Un tanar din Sebeș, reținut de polițiștii din Alba, dupa ce a furat bani dintr-o locuința și a fugit in strainatate. Acesta a fost prins dupa ce s-a intors in țara sa petreaca sarbatorile alaturi de familie Un tanar din Sebeș, reținut de polițiștii din Alba, dupa ce a furat bani dintr-o…

- Ziarul Unirea DOSAR PENAL pentru un barbat din Sebeș, prins de polițiștii din Alba Iulia conducand prin oraș cu permisul suspendat DOSAR PENAL pentru un barbat din Sebeș, prins de polițiștii din Alba Iulia conducand prin oraș cu permisul suspendat La data de 5 decembrie 2019, in jurul orei 11,30, polițiștii…

- Ziarul Unirea DOSAR PENAL pentru un barbat din Teiuș, reținut de polițiști, dupa ce acesta și-a insușit un telefon mobil gasit pe strada Polițiștii din Teiuș il cerceteaza pe un tanar din oraș pentru infracțiunea de insușirea bunului gasit. Acesta a gasit, pe strada, un telefon mobil și in loc sa il…

- Ieri, 21 noiembrie 2019, polițiștii din Sebeș au reținut un barbat de 51 de ani, din Sebeș, care este cercetat pentru incalcarea ordinului de protecție, lovire și violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, cu toate ca avea obligația de a pastra o distanța minima fața de frații sai,…

- Ziarul Unirea Un barbat de 35 de ani din Alba Iulia prins de polițiștii din Vințu de Jos conducand, deși avea permisul de conducere reținut Conform Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, la data de 06 noiembrie 2019, in jurul orei 07:40, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat de 30 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, in perioada 10 17 octombrie a.c., acesta ar fi patruns in incinta unui imobil din localitatea…