Stiri pe aceeasi tema

- Strazile municipiului Suceava au fost acoperite cu un strat destul de consistent de gheata, dupa o ploaie de nici 15 minute, joi, 23 iulie. Totodata, mai multe gospodarii din cartierul Itcani au fost inundate.

- Finlanda, Suedia si Norvegia au inregistrat in ultimele zile niveluri neobisnuite de radioactivitate de origine umana, o crestere inofensiva pentru om care, potrivit unui institut olandez, si-ar afla sursa in vestul Rusiei sau la vest de aceasta tara.

- Un barbat care a ajuns in centrul de carantina din Timisoara reclama conditiile inumane in care este nevoit sa stea. Pentru ca nu a respectat conditiile de izolare dupa ce s-a intors in strainatate, omul platește pentru greșeala cu bani din propriul buzunar. Potrivit timișoreanului care reclama…

- Ziarul Unirea VIDEO| Grindina a facut PRAPAD in nordul țarii: Ploaia cu gheața a distrus gradinile și a provocat pagube insemnate O furtuna puternica, insotita de o ploaie cu grindina s-a abatut, joi, asupra mai multor localitați din județul Maramureș, și a acoperit terenurile cu un strat alb. Cetațenii…

- Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov, in urma cu cateva zile a inceput operatiunea de deszapezire a DN 7C (Transfagarasan), pe tronsonul Balea Cascada - Balea Lac. "Deocamdata se lucreaza la eliberarea unui sens de circulatie pentru a permite mai usor accesul utilajelor…

- Deși suna ca o gluma, o boala pornita de la un liliac ar putea sa-și gaseasca remediul in anticorpii unei lame.O echipa de cercetatori cu membri de la Universitatea din Texas Austin (SUA), Institutele Naționale de Sanatate și Universitatea Ghent (ambele din Belgia) au creat un nou tratament contra virusului…

- Precipitații abundente cu grindina in sudul și nordul țarii. Ploaia a lovit orașul Vulcanești, o localitate din raionul Cahul, dar și raionul Briceni. Potrivit portalului ziuadeazi.md, in dupa amiaza zilei de azi au cazut precipitații de scurta durata cu grindina peste orașul Vulcanești. Grindina s-a…

- Iata cateva sfaturi atunci cand treceți de la cauciucurile de iarna la cele de vara: In primul rand in momentul schimb arii trebuie sa se noteze intr-un carnețel kilometri parcurși cu anvelopele de iarna și sa se scrie cu creta pe ele poziția fiecareia, adica pe ce roata au fost folosite. Sa nu se…