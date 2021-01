A venit gerul, au explodat prețurile. Cât vor plăti românii în următoarele luni Primul val de ger cu care se confrunta Euro pa in iarna aceasta, care a dus la cresterea preturilor la electricitate si gaze naturale la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, ar putea sa treaca in curand, insa impactul sau va fi resimtit si in lunile urmatoare, sustin analistii intervievati de Bloomberg, noteaza Agerpres. "A fost un inceput de an foarte palpitant si exista toate sansele ca si urmatoarele saptamani si luni sa fie extrem de volatile", spune Bo Palmgren, director de operatiuni la traderul danez energie MFT Energy A/S. Un fenomen meteo relativ rar, denumit vortexul polar, ameninta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

