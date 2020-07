Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, de 40 si 49 de ani, sunt cercetati pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce, in urma testarii alcoolscopice, a rezultat ca aveau alcoolemii de 1,20, respectiv 1,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Accident extrem de grav cauzat de un șofer care s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens. Un barbat de 30 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care și un baiat de 16 ani, au ajuns la spital, dupa ce un șofer s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens, anunța, sambata, Poliția…

- Artistul emerit al Rusiei Mihail Efremov a provocat un grav accident rutier in centrul Moscovei. Fiind in stare avansata de ebrietate, acesta a iesit pe contrasens si a lovit frontal o dubita, care a fost proiectata in alte automobile.

- Un copil de trei ani, din Targu-Jiu, județul Gorj, s-a urcat la volan in masina familiei, luni seara, si a reusit sa o porneasca, lovindu-și mama care se afla in spatele autoturismului. Femeia de 36 de ani a fost transportata la spitalei ani. „Femeia de 36 de ani, din Targu-Jiu, a sesizat faptul ca,…

- Scene socante intr-o localitate din Ialomita. Un sofer angajat al SAJ a provocat un accident rutier grav. Siguranta pacientilor a fost pusa in pericol dupa ce ambulantierul a plecat beat intr-o misiune. Totul s-a produs in Ialomita. Soferul s-a urcat beat in Ambulanta si a provocat un accident rutier…

- Un tanar și-a bagat frațiorul in spital dupa ce a facut accident. Acesta s-a urcat la volan deși era baut și nu avea permis de conducere. Polițiștii l-au reținut astazi. CE nereguli au mai fost descoperite: Un șofer de 23 de ani s-a urcat ieri la volan deși era baut și nu avea permis. La un moment dat,…

- Sambata seara, Politia orasului Ulmeni a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DJ 108/D, la ieșire din localitatea Ariniș, a avut loc un accident de circulație cu victime. Verificarile efectuate de politisti au relevat ca un baimarean de 53 ani, care a condus un autoturism, a pierdut…

- O patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit luni pentru control pe DC Șerbauți, autoturismul condus de un localnic de 25 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur in aerul…