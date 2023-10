Stiri pe aceeasi tema

- Cu un interior colorat care se reflecta și pe exterior, Lucian Tudora a reușit sa ii amuze copios pe jurați abia dupa ce s-a mai relaxat puțin. Deși materialul inițial avea potențial, dinamica nu a fost pe placul lor. Ce s-a intamplat dupa ce și-a terminat oficial numarul! S-a lasat cu ras isteric.

- Surpriza joi la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca ordonanța care viza majorarea salariilor din construcții, agricultura și industria alimentara va fi scoasa de pe agenda, dupa ce calcule prezentate in aceastpa dimineața de Ministerul de Finanțe au aratat ca salariul minim net al angajaților…

- Povestea incarcata de suspans din primul episod „Groapa” i-a ținut pe telespectatori in fața televizoarelor. Ce s-a intamplat in episodul de sambata, 16 septembrie.Dragoste, tradare, afaceri de familie, intrigi, dorința de a avea mai mult, deși aparent ai totul... Trairi duse la extrem. A inceput GROAPA,…

- Bananele sunt foarte sațioase și gustoase, motiv pentru care nu lipsesc din bucatariile romanilor. O femeie a decis sa le spele și apoi le-a plasat in frigider, insa a ramas surprinsa cand a vazut ce s-a intamplat cu fructele. Iata de ce. Ce a observat femeia cand a deschis frigiderul O femeie a cumparat…

- Ediție cu mari scantei! Tensiunea a atins cote maxime la „Insula Iubirii” 2023. Surpriza mare in vila in care sunt cazați barbații, intr-un moment cheie al episodului de joi, 10 august. Afla cine este concurentul care nu a mai rezistat presiunii, ce s-a intamplat cu una dintre ispite. Un concurent nu…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a declarat ca se gandește sa le ofere debutul in Superliga gemenilor Irimia, jucatori pe care ii considera de mare perspectiva. Burca este cel care i-a debutat și in Liga 2, in meciul Dinamo - Unirea Constanța 6-0, in februarie 2023. Alex este mijlocaș…

- Un barbat și-a dat seama ca i s-a furat portmoneul intr-un local din Alba Iulia. Ce s-a intamplat dupa ce a sesizat poliția Un barbat a ramas fara portmoneu dupa ce a intrat intr-un local din Alba Iulia. La scurt timp dupa ce și-a dat seama ca portofelul i-a fost furat a sesizat oamenii legii. Fapta…

- Ofițerii postului vamal Chișinau 4 au gasit o arma traumatica, intr-o trimitere poștala parvenita din SUA. Coletul era trimis in adresa unui cetațean al Republicii Moldova. Astfel, in urma verificarilor, a fost depistat un pistol de calibru 4,5 mm, de producție japoneza, ce nu figura in actele de insoțire…