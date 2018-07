Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care una impunsa de coarne, la prima cursa cu tauri, traditionalul 'encierro' de sambata desfasurat pe strazile din Pamplona, in cadrul sarbatorii San Fermin, potrivit Crucii Rosii locale citata de EFE. Celelalte persoane prezentau hematoame…

- A fost dat startul petrecerii de la Pamplona. Semnalul de incepere a Festivalului San Fermin din Spania, faimos pentru controversatele curse cu tauri pe strazi, a fost lansat, in mod traditional, de la balconul Primariei.

- Pentru orice iubitor al automobilismului orașul Le Mans, din vestul Franței, este sinonim cu cea mai renumita și longeviva cursa de anduranța din lume - ”24 Heures du Mans”. Anual in luna iunie, piloții și producatorii de automobile se intrec intr-o competiție al carei obiectiv este obținerea unui echilibru…

- Magistrații Judecatoriei Aiud au motivat decizia prin care un tanar in varsta de 23 de ani a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Soferul avea o alcoolemie de 1,40 g ‰. Victimele inculpatului…

- Ploaie, accidente spectaculoase si rasturnari de situatii in clasament. Toate ingredientele au fost prezente la etapa a treia in Campionatul National de Viteza in Coasta, de la Brasov. Lucian Radut s-a impus si s-a distantat in clasamentul general.

- Weekendul trecut a fost unul plin pentru tot motorsportul romanesc, In afara de Raliul Transilvaniei, derulat la Cluj, s-au mai desfasurat prima etapa din Campionatul National de Rally Ride si etapa a treia din Campionatul National de Viteza in Coasta 2, Trofeul Harghitei.

- A treia editie a VeteRUN, Crosul Veteranilor, va avea loc duminica, evenimentul initiat de Ministerul Apararii Nationale, in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti si Clubul Sportiv Municipal, reprezentand o miscare populara prin care cetatenii isi pot arata respectul si pretuirea fata de…

- Peste 30.000 de persoane au participat sambata la un miting pe strazile orasului spaniol Pamplona, protestand fata de achitarea a cinci barbati care erau acuzati ca au violat o tanara de 18 ani in timpul festivalului San Fermin, informeaza site-ul postului France 24.