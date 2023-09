Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (19 ani), s-a calificat in premiera in finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa o victorie in doua seturi, 6-4, 7-5, obtinuta joi in fata cehoaicei Karolina Muchova, la capatul unui meci intrerupt timp de 50 de minute de militanti ecologisti.Gauff,…

- Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a invins-o pe chinezoaica Qinwen Zheng (20 de ani, 23 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in semifinalele US Open. Bielorusa a egalat o performanța pe care nicio jucatoare n-a mai reușit-o din 2016, de la Serena Williams. In penultim act, Sabalenka va da peste invingatoarea…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, favorita 30, a fost eliminata, in noaptea de marti spre miercuri, in sferturile de finala ale US Open, ultimul grand slam al anului. Sorana a fost invinsa de a 10-a favorita, sportiva ceha Karolina Muchova, scor 6-0, 6-3, anunța news.ro. Muchova a…

- Jelena Ostapenko (26 de ani, locul 21 WTA) o va infrunta in aceasta seara pe Cori „Coco” Gauff (19 ani, 6 WTA) in sferturile de finala ale US Open. Caștigatoarea ar putea da peste Sorana Cirstea in semifinale, in cazul in care romanca va trece de Karolina Muchova la noapte, ora 02:00. De la ora 19:00,…

- Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA) lupta, miercuri dimineața, pentru o calificare istorica in semifinalele US Open. Jucatoarea din Romania o infrunta in „sferturile” de la New York pe Karolina Muchova (27 de ani, a zecea jucatoare a lumii). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport.…

- Sorana Cirstea și Karolina Muchova sunt rivale in sferturile de finala la US Open 2023 și vor intra pe teren miercuri, la 2 dimineața, ora Romaniei, acesta fiind primul meci din sesiunea de seara. Sorana s-a calificat pentru prima data in cariera sa in sferturile de finala de la US Open, insa urmatorul…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff a castigat, duminica, turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Aceasta a invins-o in finala in doua seturi, 6-3, 6-4, pe Karolina Muchova din Cehia. Meciul a durat o ora și 57 de minute. Pentru succesul de la Cincinnati,…

- Finala de anul trecut s-a reeditat in „sferturi”, iar de aceasta data Ons Jabeur, 28 de ani, #6WTA, s-a impus in disputa cu Elena Rybakina, 24 de ani, #3WTA, 6-7 (5), 6-4, 6-1 dupa o ora și 53 de minute Pe Terenul Central, in reeditarea cu doua tururi mai devreme a finalei de anul trecut, Elena Rybakina…