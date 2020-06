Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, vedeta echipei FC Barcelona, a suferit o "contractura usoara la cvadricepsul drept" si a ratat ultimele doua antrenamente colective, de miercuri si vineri dimineata, a anuntat clubul sau intr-un comunicat citat de AFP. Messi "a efectuat vineri o activitate…

- Atacantul Luis Suarez (33 de ani), revenit dupa o accidentare si care ar putea fi disponibil pentru meciul cu Mallorca de pe 13 iunie din La Liga, a data asigurari ca se simte bine, insa a spus ca a juca in fata unui stadion gol este ceva ''special''. ''Ma simt bine, foarte bine. Revin la ritmul…

- Amintirile fostilor detinuti politici. Mai intereseaza pe cineva asa ceva in zilele noastre? Fosti detinuti politici? Ceausescu, anii 1980, Securitatea, Aiud? Cati dintre cetatenii societatii de azi au cunostinte reale despre acea perioada in care am trait inainte de 1990- circa douazeci de milioane…

- Dorian Popa, unul dintre cei mai apreciați artiști din showbiz, are mari probleme de sanatate. Vedeta a dezvaluit faptul ca nu mai suporta durerile, fiind nevoit sa stea de vorba urgent cu medicul sau.

- Noul coronavirus continua sa le dea batai de cap medicilor din toate colțurile lumii, intrucat aceștia au descoperit un nou simptom in randul pacienților infectați cu COVID-19. Mai exact, ei au stabilit ca nivelul de oxigen din țesuturile lor atinge un nivel catastrofal de mic, dar pacienții vorbesc…

- Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului Mutua Madrid Open Virtual Pro,dupa ce a invins-o pe canadianca de origine romana Bianca Andreescu cu scorul de 7-6 (7-4), in sferturile de finala.Cirstea a castigat toate cele patru meciuri sustinute pana acum in competitia virtuala si…

- Varujan Vosganian este dovada vie ca politica nu merge mana in mana cu sportul. Spunem asta dupa ce paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe politician la un pas de a se accidenta dupa o plimbare pe bicicleta, alaturi de soție.

- Concentrațiile tuturor poluanților monitorizați la Ploiești inregistreaza o scadere, insa o reducere semnificativa se inregistreaza la PM10, respectiv la pulberile in suspensie, indicator care are valori sub cele obișnuite. Ploieștiul nu a mai avut de multa vreme valori atat de bune cand vine vorba…