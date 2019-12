A trebuit sa actionam in fata imixtiunilor venezuelene", a declarat sefa diplomatiei boliviene Karen Longaric intr-un interviu acordat sambata AFP, in care explica primii pasi ai guvernului interimar din La Paz impotriva Venezuelei, o schimbare de abordare comparativ cu politica fostului presedinte Evo Morales. "Nu am putut ramane cu bratele incrucisate in fata imixtiunii evidente a Venezuelei. In ultimele zile care au precedat tranzitia constitutionala s-a constatat ca diplomatii venezueleni erau serios si activ implicati in acte de destabilizare. A trebuit sa actionam", a afirmat Longaric, jurista…