A trăit şocul vieţii în scara blocului în care locuieşte: violată de un necunoscut, al Timişoara O femeie din Timisoara a trait socul vietii in scara blocului in care locuieste. A fost violata de un necunoscut. Agresorul, un barbat in varsta de 54 de ani, a urmarit-o pe femeie pe tot drumul spre casa și a dat buzna peste ea in apartament. Femeia a intrat in panica și, ca sa scape, […] The post A trait socul vietii in scara blocului in care locuieste: violata de un necunoscut, al Timisoara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

