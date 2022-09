A sunat la 112 să anunţe că vecina i-a furat raţa. Nu era adevărat, dar judecătorii l-au iertat La serviciul de urgenta 112 se primesc cele mai ciudate apeluri. Un iesean a sunat pentru a anunta ca vecina i-ar fi furat o rata. Cand a venit politia, a marturisit ca era beat si ca nu i se furase nimic. G.D. a apelat la ajutorul politiei pe 31 martie. A anuntat ca a vazut la o vecina o rata care ii lipsea din curte, adaugand ca femeia ii mai subtilizare diverse lucruri din curte de-a lungul timpului. La fata locului s-a prezentat o patrula de politie, care a constatat ca apelul nu avea acoperire. In aceste conditii, au aplicat legea, care stabileste o amenda cuprinsa intre 2.000 si 4.000 de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

