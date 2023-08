A sunat la 112 că a fost tâlhărit. De fapt, pierduse 1000 de euro la ,,păcănele”. Sute de apeluri false, de la începutul anului Sute de apeluri false la 112 au fost inregistrate in județul Buzau, de la inceputul acestui an, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 500.000 de lei. Printre exemple se numara și cazul unui tanar din Naeni, care a cerut sprijinul Poliției declarand ca a fost talharit pe strada, in orașul Buzau și ca a ramas fara 1000 de euro. In fapt, el pierduse acești bani la jocurile de noroc. ,,La data de 8 august a.c., un tanar in varsta de 24 de ani, din Naeni, a sesizat prin SNUAU 112 despre faptul ca in jurul orei 20.30, in timp ce se afla pe o strada in municipiul Buzau, a fost deposedat prin violența… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

