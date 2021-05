Stiri pe aceeasi tema

- FCSB 2 a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (2-0), de CS Afumati, in mansa retur a semifinalelor play-off-ului de promovare in Liga a II-a. FCSB 2 castigatse partida tur cu 1-0, noteaza news.ro. Au marcat: Andreas Chiritoiu '74 / Stefan Stanga '14 (p), Ionut Tudorache…

- FCSB 2 joaca azi cu CS Afumați, de la 11:30, in returul primei runde a barajului de promovare in Liga 2. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. FCSB 2 a caștigat in tur cu 1-0Caștigatoarea dublei va evolua in finala pentru promovare cu CSA Steaua, care…

- CSA Steaua joaca acasa cu Mostiștea Ulmu, de la ora 11:30, in returul primei runde a barajului de promovare in Liga 2. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. ...

- CS Afumați - FCSB 2, turul celui de-al doilea meci din „barajul” pentru promovarea in Liga 2, se joaca astazi, de la ora 11:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Look Sport și TV Telekom Sport. Returul se va juca pe 15 maiCaștigatoarea acestei dubla va juca in finala pentru promovare cu…

- FC U Craiova și Rapid se intalnesc azi, de la ora 21:00, in derby-ul rundei #4 al play-off-ului din Liga 2. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- CS Mioveni și FC U Craiova se vor intalni astazi, de la ora 19:30, in primul duel din play-off-ul Liga 2. Alte 8 partide se vor disputa in runda inaugurala: doua in play-off și patru in play-out. Meciurile vor putea fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Telekom Sport…

- Dupa meciul contra celor de la CFR Cluj, de vineri, FCSB nu va mai putea juca pe Arena Naționala. FCSB – CFR Cluj se joaca vineri, de la 20:30. Meciul de pe Arena Naționala va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+, Digi Sport 1 și TV Telekom Sport 1. ...