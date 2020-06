Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Pe aripile vantului/ Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc in topul Amazon al celor mai bine vandute filme si programe de televiziune, la o zi dupa ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor rasiste”, informeaza Variety.Amazon isi…

- Lungmetrajul „Pe aripile vantului/ Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc in topul Amazon al celor mai bine vandute filme si programe de televiziune, la o zi dupa ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor rasiste”, informeaza Variety.

- Platforma de streaming HBO Max a retras „temporar” filmul „Gone With the Wind/Pe aripile vantului” din grila. Lungmetrajul (3 ore si 58 de minute) cu 8 Oscaruri, calificat de unii istorici drept revizionist, a fost retras in plina mișcare de protest contra rasismului si violentelor politiei fata de…

- Filmul "Pe aripile vantului", caracterizat de unii istorici revizionist, a fost retras de pe platforma HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si a violentelor Politiei care vizeaza persoanele de culoare in Statele Unite. De asemenea, comedia "Little Britain" a fost retrasa de pe BBC…

- Promovarea excesiva a suplimentelor, a vitaminelor si mineralelor de sinteza (chimice) ne induce tot mai mult falsa impresie ca aceste suplimente ne prelungesc viata, ne fac mai vigurosi si mai sanatosi, ori ne feresc de boli grave. Oare este așa?

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat miercuri seara, in direct la Tema zilei de la TVR1, ca in acest moment suntem pe o panta descendenta in privința cazurilor de infectare cu SARS COV-2.

- In intervalul 20.05 ora 10:00 - 21.05 ora 08:00, in București, cerul, variabil, va avea innorari mai accentuate spre seara și noaptea, cand vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, descarcari...