- Cristina Belciu, iubita lui Cristian Boureanu, a postat prima poza cu ei impreuna. Aceștia apar intr-o ipostaza tandra, in timp ce se saruta. Relația a fost confirmata recent chiar de Cristina Belciu și Cristian Boureanu, dupa ce aparusera mai multe zvonuri despre idila lor.Dupa desparțirea de Laura…

- Fotbalistul echipei Manchester United, Mason Greenwood, a fost suspendat de clubul englez, el fiind acuzat ca si-a agresat iubita, potrivit news.ro. Potrivit bbc.com. duminica au aparut imagini pe contul de Instagram al femeii, insa ulterior acestea au fost sterse.Politia engleza a…

- Gina Pistol vrea sa revina la silueta pe care o avea inainte sa ramana insarcinata și se pare ca se straduiește zilnic sa ajunga la acest obiectiv, potrivit imaginilor pe care le impartașește cu fanii pe rețelele sociale. Ea are un program de fitness care o ajuta sa piarda kilograme saptamanal. Prezentatoarea…

- Laurențiu Reghecampf a luat pe toata lumea prin surpindere, recent, asta dupa ce a postat pe rețlele de socializare ecografia cu copilul pe care urmeza sa-l aduca pe lume iubita lui, Corina Caciuc! Viitorul tatic se arata extrem de fericit, dovada fiind chiar tag-urile pe care le-a folosit in descriere…

- Ana și Alex, finaliști Mireasa sezonul 4, s-au stabilit in București dupa terminarea competiției. Cu toate acestea, ei și-au anunțat fanii pe conturile de Instagram ca acum merg la Severin, locul in care Alexandru s-a nascut, cel mai probabil in vizita.

- Au trecut doi ani de cand Dani Oțil a cerut-o in casatorie pe Gabriela Prisacariu, iar soția prezentatorului de la „Neatza cu Razvan și Dani” a facut public acum un filmuleț cu momentul emoționant. Cererea a avut loc pe plaja, in Columbia. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu traiesc o frumoasa poveste…