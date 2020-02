A schimbat-o casnicia pe DJ Wanda? Poarta tinute mult mai feminine! A schimbat-o casnicia pe DJ Wanda? Poarta tinute mult mai feminine! Relatia cu Karl nu doar ca i-a oferit vedetei linistea sufleteasca de care avea nevoie, ci a provocat si o fina schimbare in stilul vestimentar al acesteia. Dovada aparitiile publice din ultima perioada in care Wanda poarta tinute din ce in ce mai sexy si mai feminine. Daca in trecut vedeta opta, in mare parte, pentru outfituri nonconformiste, potrivite parca stilului celebru al japonezilor din Harajuku, in ultima perioada Wanda isi surprinde fanii de pe social media cu aparitii vestimentare elegante si extrem de sexy. Dovada… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

