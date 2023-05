A șasea ediție a taberei de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” In perioada 19-25 mai 2023 se va desfașura in județul Salaj a șasea ediție a taberei de fotografie „Salaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”. Tabara va fi organizata de catre Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, Asociația Foto Club Varadinum Oradea și Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Țara Silvaniei”. Vor participa fotografi de talie internaționala, care prin fotografiile lor vor arata frumusețile județului Salaj, atat prin postari pe rețelele de socializare, cat și prin participarea lor la saloanele internaționale de fotografie. Participanții la cea de-a șasea ediție a Taberei de… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19-25 mai 2023 se va desfașura in județul Salaj a șasea ediție a taberei de fotografie „Salaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”. Tabara va fi organizata de catre Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, Asociația Foto Club Varadinum Oradea și Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Țara…

- Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Speranța” Zalau – unitate de invațamant special finanțata de Consiliul Județean Salaj, in parteneriat cu Asociația Plai Transilvan, organizeaza duminica, 9 aprilie, un targ de Paște in scop caritabil. Evenimentul va avea loc in curtea Catedralei „Sfanta Vinere”…

- Nesimțirea nu are limite pe drumurile din Salaj. Miercuri, 22 martie, pe drumul județean 191 C, in localitatea Meseșenii de Jos, polițiștii au depistat și oprit in trafic un barbat de 32 de ani, din Șimleu Silvaniei, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Crasna – Zalau, avand suspendat dreptul…

- Consiliul Județean Salaj a finalizat achizitia a doua parcele de teren in suprafata totala de 7,76 hectare, in zona localitații Hereclean, in vederea infiintarii unui parc industrial. Investitia are o valoare de circa 747.000 de euro. „Prin achizitia acestui teren, indeplinim conditiile de eligibilitate…

- Consiliul Județean Salaj a fost, joi gazda unui grup de cadre didactice din Anglia, Spania și Italia, insoțit de reprezentanți de la Gradinița cu Program Prelungit „Ion Creanga” Zalau, județ Salaj . Vizita s-a desfașurat in cadrul proiectului Erasmus+ „Europa prin ochii mei”, pe care gradinița din Zalau…

- Consiliul Judetean Salaj se alatura și in acest an demersului Centrului Județean de Resurse și de Asistența Educaționala Salaj ( Cjrae Salaj ) și al Inspectoratului Scolar Judetean Salaj de a organiza etapa județeana a Concursului național de consiliere școlara prin artterapie „Exprima-te liber!” Competiția…

- Biblioteca Județeana I.S. Badescu Salaj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean Salaj, da startul proiectului educațional „Invața o limba straina la biblioteca”! Cursurile sunt create pentru intreaga comunitate in vederea imbunatațirii cunoștințelor in limbile engleza, franceza,…

- 16 – 26 februarie 2023, Sala Tancred BanațeanuMuzeul Național al Țaranului Roman Muzeul Național al Țaranului Roman va așteapta joi, 16 februarie 2023, de la ora 18.00, la Sala Tancred Banațeanu, la vernisajul expoziției pictorului Flavius Lucacel, Edenul din Silvania. Prezinta: Antonio Calderon de…