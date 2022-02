Calvin Harris a devenit fermier, dar nu orice fel de fermier: și-a cumparat o ferma uriașa in Ibiza, dupa cum noteaza Daily Mail. Superstarul in varsta de 38 de ani și-a dorit sa renunțe la stilul de viața stralucitor de la Hollywood. Totul in favoarea unei vieți mai liniștite in Ibiza. Harris și-a vandut cele doua conace pe care le deținea in Los Angeles, in 2020. Pe una dintre case a obținut 7 milioane de dolari. In timp ce inca produce hituri de top, Calvin se bucura și de viața la ferma sa, Terra Masia, unde nu se teme sa-și „murdareasca mainile”, potrivit The Sun. Publicația raporteaza ca…