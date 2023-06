Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de 11 ani a fost impușcat in ochi și este internat la clinica de oftalmologie a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iași. Medicii sunt rezervați in privința șaselor lui de a-și recapata total vederea la ochiul afectat, a transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu, șef UPU-SMURD Iași, intr-o informare…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce doua fete in varsta de 11 ani au fost calcate de o masina in timp ce se jucau pe un spatiu verde din localitatea Tibana, una dintre victime decedand la scurt timp de la internarea in spital, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Potrivit…

- La Spitalul Județean de Urgența ”Mavromati” din Botoșani, in doua saptamani, s-au prezentat peste 90 de persoane, din care 40 de copii cu varste intre 3 și 10 ani, cu ințepaturi de capușe. „In intervalul 1 aprilie – 16 mai 2023, un numar de peste 90 de persoane au fost intepate de capuse, din care 40…

- A fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor in vederea consolidarii, renovarii și reamenajarii Pavilionului Administrativ de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Managerul spitalului, Florin Roșu, a precizat ca lucrarile se vor desfașura pe parcursul a doi ani, fondurile urmand a fi asigurate…

- In conditiile in care la nivel mondial Organizatia Mondiala a Sanatatii urmareste o noua sub-varianta a tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV-2, Arcturus, la nivelul judetului Iasi situatia arata cel mai bine de la inceputul anului. Conform raportarilor zilnice ale Directiei de Sanatate Publica Iasi,…

- Cazurile de scarlatina au revenit in forța in colectivitați in acest sezon, dupa renunțarea la masurile pandemice. Dr. Daniela Ristea, medic infecționist la Spitalul „Victor Babeș” din Craiova spune ca numarul de cazuri nu este ieșit din comun comparativ cu anii anteriori apariției Covid, insa este…

- O femeie din Targu Mures a fost supusa cu succes unei interventii chirurgicale la Iasi, dupa ce medicii i-au descoperit o tumoare de peste cinci centimetri situata la baza craniului. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi i-au extras femeii jumatate din tumoare, urmand sa fie supusa unei…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași atrag atenția ca in ultima saptamana se constata o creștere a numarului pacienților infectați cu virusul Sars-Cov 2. Managerul instituției, Florin Roșu, a precizat ca dupa aproape un an, sunt internați, din nou, pacienți Covid in Secția de Terapie…