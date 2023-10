A rămas fără permis pentru ”bullyingul” pe Autostrada Soarelui Poliția Romana a postata imagini cu un șofer care a primit o sanctiune uriașa, fiindca acesta a condus cu o viteza care depașea limita legala, dar și pentru șicanarea in trafic a altui șofer. Pe Autostrada Soarelui, un șoferul a fost surprins pe camerele video cum forța din spate un alt conducator sa se dea […] The post A ramas fara permis pentru ”bullyingul” pe Autostrada Soarelui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

