A pus mălai în grișul pentru găluște și a reușit o rețetă perfectă. Este secretul marilor bucătari Marii chefi bucatari iți dezvaluie cateva dintre cele mai tari secrete ale lor. Supa de galuște este una dintre mancarurile preferate ale romanilor, fara indoiala. Ce se intampla daca pui malai in grișul pentru a prepara galuște. Aceasta metoda geniala te va scuti de multe probleme, pe viitor. De ce este indicat sa pui malai […] The post A pus malai in grișul pentru galuște și a reușit o rețeta perfecta. Este secretul marilor bucatari appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Musacaua cu vinete și carne tocata este un preparat tradițional grecesc. Cu straturi de vinete, cartofi, sos de roșii cu carne tocata aromata și un strat de bechamel auriu cu oua, musacaua este un fel de mancare sațios și minunat de gustos. Deși prepararea acestui fel de mancare necesita mai mult timp,…

- In sezonul tomnatic, gospodinele se intrec in a prepara cele mai gustoase rețete, bogate in sosuri și calorii, pentru a se apara impotriva frigului de afara. Pe langa celebrele supe crema, tocanițele sunt la mare cautare. Cum se prepara cea mai gustoasa tocanița de pui cu ceapa. Rețeta tocanița de pui…

- Pentru ca suntem in toiul toamnei, alimentul vedeta al acestui sezon este, desigur, dovleacul. Placintele cu dovleac sunt extrem de gustoase și ușor de preparat, fiind un adevarat deliciu, atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari. Care este ingredientul secret care-i da savoare. Secretul pentru…

- Piureul de cartofi este un preparat care se gatește rapid. Totuși, pentru a-l perfecționa, ar trebui sa ții cont intotdeauna de secretele celor mai experimentate gospodine. Te-ai intrebat și tu de ce nu iese piureul pufos? In articolul de astazi iți vom explica la ce detalii trebuie sa fii atent(a)…

- Marii bucatari au spus cu ce sa amesteci galbenușurile pentru a prepara cel mai pufos cozonac. Multe dintre gospodine au probleme cand vine vorba de pregatirea cozonacului. Așadar, care este secretul care va schimba felul in care faci cozonac de acum in colo, vezi un pic mai jos. Secretul marilor bucatari…

- De ce sa pui o coaja de banana pe o bucata de carne inainte sa o bagi la cuptor. Marii bucatari au dezvaluit secretul de care și tu te vei folosi! Nu doar bananele sunt de folos, ci și cojile lor, astfel ca nu trebuie sa te grabești sa le arunci, dupa ce ai mancat […] The post De ce sa pui o coaja de…

- Cine nu iubește gogoșile? Gogoșile fac parte din desertul copilariei. Daca ai incercat pana acum sa faci gogoși, insa aluatul nu ți-a ieșit moale și pufos, trebuie neaparat sa vezi rețeta lui Chef Sorin Bontea. Acesta a dezvaluit secretul gogoșilor pufoase și moi. Afla tot ce trebuie sa faci.

- Romanii adora sa consume salate in special langa o bucata de carne sau langa un preparat puțin mai gras. In felul acesta au parte și de prospețime la pranz sau la o cina tarzie. Mulți dintre ei iubesc salata de primavara cu roșii, castraveți și ceapa sau salatele de radacinoase. Preferata tuturor insa…