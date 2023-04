Stiri pe aceeasi tema

Serviciul Județean de Ambulanța s-a deplasat de urgența, in aceasta dupa-masa, in cartierul Micalaca unde un barbat amenința ca iși ia viața, aruncandu-se de pe...

Serviciul de Ambulanța Arad a anunțat ca sambata seara un barbat de 70 de ani si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit mortal de...

Comunicat. Consiliul Județean Arad a facut o economie de doua milioane lei, reprezentand 6,5% din valoarea totala a lucrarii pe drumul Sanmartin-Olari-Caporal Alexa. Iustin Cionca,...

Senator de Arad, Adrian Wiener, medic coordonator al Spitalului COVID din Gradiste, din aprilie 2020, timp de 9 luni. A.B. Ce am avut și ce...

Consiliul Judetean Arad anunta publicul interesat ca a instituit restrictie de tonaj pe podul de la Sicula si roaga participantii la trafic sa foloseasca ruta...

In urma cu doua saptamani, circulația pe podul de la Șicula a fost restricționata la 20 de tone, dupa ce creșterea raului Criș a provocat...

Un autovehicul cu gabarit mare de tip trailer, incarcat cu utilaje, a lovit limitatorul de inalțime de la Ionești – Marcea, pe DN 64.Din primele verificari, limitatorul a fost avariat, nefiind inregistrate victime. De asemenea, nu sunt materiale sau substanțe periculoase implicate. Podul de cale ferata…

In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in Gradiște. Din primele informații ar fi vorba despre șoferul unui autoturism care a...