- Costel Lazar (60 de ani), președintele de la Petrolul, anunța ca mijlocașul Constantin Budescu (33) va semna cu echipa ploieșteana de indata ce starea fizica ii va permite sa reia antrenamentele. In plin proces de recuperare dupa ruptura de tendon suferita la inceputul lunii august, Constantin Budescu…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, sambata, ca anticipeaza un razboi de lunga durata in Ucraina, mentionand ca nu vede conditii pentru o solutionare politica in termen scurt a acestui conflict.

- Inainte de deplasarea in Turcia, de luni, 20 iunie 2022, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar (foto sus, in dreapta), și directorul sportiv al echipei „lupilor”, Claudiu Tudor (foto sus, in stanga), l-au prezentat oficial pe atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski. Atacantul…

- Atacantul macedonean Mirko Ivanovski (33 de ani) a plecat de la Dinamo și merge la Petrolul, echipa care i-a mai adus pe Gabi Tamaș, Gicu Grozav și care il vrea și pe Constantin Budescu. Venit in septembrie la Dinamo, Mirko Ivanovski s-a ințeles azi cu Petrolul Ploiești pentru un acord valabil pe doi…

- PSRM organizeaza un protest, astazi, in fața sediului Parlamentului „impotriva inechitații sociale și a condițiilor indecente de trai al cetațenilor”. Oamenii țin in maini pancarte cu mesajele: „Ne mușca prețurile”, „Jos mincinoșii! Jos Sandu! Jos prețurile!”.

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, susține ca nu cunoaște detaliile despre cazul care il vizeaza pe fostul șef de stat, Igor Dodon, și nici cum vor evolua lucrurile. „Ministerul Justiției va urmari atent cum se desfașoara ancheta, pentru ca totul sa fie in stricta concordanța cu legea”, susține…

- Odata cu promovarea Petrolului in Liga 1, in loc sa fie „liniște și pace”, tensiunile par sa se fi acutizat, iar reușita sportiva nu inseamna o relație mai buna intre președinte și suporteri. Chiar daca ”lupii” au urcat, in sfarșit, in prima divizie, tensiunile raman la un nivel ridicat, iar fanii impatimiți…