- Intervenția a avut loc la Spitalul „Sf. Constantin” și este primul transplant renal efectuat in clinica privata din Brașov in acest an și cel de-al 24-lea realizat in aceasta unitate medicala. Echipa dr. Bogdan Moldovan a efectuat, astazi, cu succes, cel de-al 24-lea transplant renal al Centrului…

- Povestea impresionanta a lui Silviu Stoica, pe care medicii de la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași l-au ajutat, printr-o operație extrem de rara, sa invinga tetrapeza spastica și sa merga din nou. Minunile continua sa se infaptuiasca, parca din ce in ce mai des, in spitalele…

- Prof. univ dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații a solicitat inceperea demersurilor pentru prelungirea Acordului de Cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice incheiat intre Ministerul Sanatații, IRCCS Policlinico San Donato Italia, Asociația Bambini Cardiopatici nel Mondo Italia…

- Compania Nationala de Asigurari in Medicina a alocat in 2021 o suma dubla pentru consumabile costisitoare fața de anii precedenți, care a depașit cifra de 44 de milioane de lei. Banii au fost alocați din fondurile de asigurare obligatorie de asistența medicala.

- O fotografie aparuta in cursul zilei de miercuri a scos la iveala faptul ca James Rodriguez a efectuat o manevra de prim ajutor care i-a salvat viața lui Ousmane Coulibaly dupa ce acesta a suferit un stop cardiac in timpul unui meci jucat in campionatul din Qatar.

- O femeie, fiul si nora sa s-au aruncat in apele bratului Borcea dupa ce au inghițit o substanța necunoscuta, dintr-o sticla. Cei trei au fost scoși din apa de localnici, insa doar barbatul a mai putut fi salvat. El a fost transportat la spital in stare grava.

- Stefan s-a nascut acum, in preajma anului 2022, la Maternitatea Arcadia. Are 3 920 gr, iar la testul APGAR a primit prima nota de 10 din viata lui. A fost intampinat cu emotie si bucurie si a adus fericire intregii familii. Stefan este unul dintre cei 85 de bebelusi ai lunii decembrie. Alaturi de el,…

- La Cluj-Napoca a avut loc o premiera medicala, ce da șansa la o viața nomala unui copil de 2 ani și jumatate. Intervenția endoscopica a fost folosita pentru prima data in cazul unui pacient atat de mic.