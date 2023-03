A presărat mălai în grădină, iar în câteva zile totul s-a schimbat. E trucul primăverii 2023, e genial Deși poate parea ciudat, malaiul este un ingredient foarte folositor in gradina, mai ales ca nu este toxic pentru animalele de companie sau copii. Prin urmare, daca și tu ești intr-o continua lupta cu buruienile, cel mai bine ar fi sa incerci și tu acest truc simplu. Iata cum sa folosești malaiul ca sa scapi […] The post A presarat malai in gradina, iar in cateva zile totul s-a schimbat. E trucul primaverii 2023, e genial appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent ca il folosești ocazional sau ca gatești mese copioase in fiecare zi, este foarte important sa menții cuptorul curat tot timpul. Dar asta poate fi o sarcina destul de grea, pentru ca aceste cuptoare au nevoie de o curațare profunda și minuțioasa. Iata un truc simplu prin care poți sa faci…

- Pasionații de gradinarit sunt extrem de atenți la felul in care ingrijesc plantele lor favorite. Unele specii au un procent mic de semințe coapte care incolțesc, in timp ce altele conțin un procent mai ridicat. Care este explicația din spatele acestui motiv. Gradinarii au dezvaluit secretul lor. Cum…

- Toate gospodinele incearca sa gaseasca din ce in ce mai multe trucuri care sa le faca viața ușoara in gospodarie și bucatarie. Weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar doamnele se gandesc la o surpriza pentru cei dragi. Desigur ca ele au nevoie de o rețeta simpla și rapida, dar și foarte practica pentru…

- Ingredientele de baza, precum sarea sau oțetul, sunt excelente in bucatarie, dar fac minuni și la curațenia in casa. Astfel de trucuri simple te ajuta sa salvezi banii pe care trebuia sa-i dai pe soluțiile scumpe din comerț. Adesea, rezolvarea problemelor casnice se afla in fața ochilor tai, așteptand…

- O gospodina a presarat sare in gradina și a descoperit un truc genial. Puțini știu ca cel mai comun ingredient din bucatarie poate sa aiba astfel de utilizari. Sigur vei proceda și tu așa in primavara. Nu va mai fi nevoie sa depui efort fizic pentru a scapa de neplacerile din jurul locuinței tale. Procedand…

- Bureții de bucatarie pot avea intrebuințari multiple in locuința. Nu trebuie sa-i folosești doar la spalatul vasariei. Știi de ce sa pui bureți de vase in mașina de spalat? Playtech Știri iți prezinta cateva trucuri cu ajutorul carora poți sa faci economie de bani. Factura la energie va prezenta un…

- Din ce in ce mai multe gospodine cauta diverse trucuri care sa le ajute in curațenia din casa sau in bucatarie. Specialiștii au venit acum cu un truc genial care este foarte eficient, ieftin și rapid. Cu siguranța toate doamnele care l-au incercat au ramas mulțumite de rezultatul fabulos pe care l-au…

- Multe dintre gospodine incearca sa aiba in case un miros placut, astfel ca apleleaza la diverse metode, insa fara niciun rezultat. Acum, va prezentam trucul genial prin care casa ta va avea mereu un miros placut. Totul dureaza 10 minute la 30 de zile. Cum sa beneficiezi de un miros placut in locuința…