A plecat de la ”Românii au talent” și a ajuns pe stadion. Florin Călinescu, comentator sportiv la Prima TV Fosta vedeta a Pro TV, Florin Calinescu a revenit pe micile ecrane insa unde nimeni nu se aștepta! Actorul s-a alaturat echipei de comentatori sportivi la Prima TV. Pana sa-și vada implinit visul sau cel mare, acela de a avea propria echipa de fotbal care sa caștige titlul in Romania, fostul jurat al popularului show Romanii au Talent se mulțumește cu microfonul de comentator. In weekend a comentat meciul dintre Sepsi OSK și Rapid București incheiat la egalitate, 2-2. In 30 de ani de televiziune, actorul, care a renunțat la colaborarea cu Pro TV (postul la care a cunoscut celebritatea la inceputurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

